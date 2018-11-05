Радикалы из С14 заявили, что "по просьбе трудового коллектива "взяли под охрану "Смолинский торфозавод" филиала ГП "Черниговторф". Об этом пишет С14 на своей странице в Facebook.

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны с Россией. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили "риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП "Черниговторф".

"Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана, - комментирует руководитель Черниговской областной ячейки" С14 " Александр Максимец. – Сегодня важно, чтобы завод работал в обычном режиме, так как от его стабильной работы зависит обеспеченность дешевым топливом ряда социальных учреждений и судьба семей 80 рабочих. Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор".

Националисты заявляют, что "не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки". "Так, на выходных, вместе с работниками националисты чинили конвейерную ленту, которая подает брикет из производственного цеха в бункеры", - говорится в сообщение.

Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины-Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые осуществляются с подачи директора Государственного концерна "Укрторф" Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля. "Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже", - резюмируется в сообщении.

Фото: facebook.com/C14

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