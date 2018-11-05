Радикалы из С14 решили "взять под охрану" государственное стратегическое предприятие
Радикалы из С14 заявили, что "по просьбе трудового коллектива "взяли под охрану "Смолинский торфозавод" филиала ГП "Черниговторф". Об этом пишет С14 на своей странице в Facebook.
Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны с Россией. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили "риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП "Черниговторф".
"Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана, - комментирует руководитель Черниговской областной ячейки" С14 " Александр Максимец. – Сегодня важно, чтобы завод работал в обычном режиме, так как от его стабильной работы зависит обеспеченность дешевым топливом ряда социальных учреждений и судьба семей 80 рабочих. Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор".
Националисты заявляют, что "не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки". "Так, на выходных, вместе с работниками националисты чинили конвейерную ленту, которая подает брикет из производственного цеха в бункеры", - говорится в сообщение.
Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины-Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые осуществляются с подачи директора Государственного концерна "Укрторф" Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля. "Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже", - резюмируется в сообщении.
Фото: facebook.com/C14
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