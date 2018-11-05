На выходных в Новой Каледонии, которая является территорией Франции, прошел референдум - о том, оставаться ли в составе республики или нет. Жители острова пока решили остаться с Парижем. Но по договоренностям со столицей, еще два таких же референдума пройдут через несколько лет.

"Страна" рассказывает о Новой Каледонии и почему вообще там был поднят вопрос об отделении от Франции.

История присоединения к Франции

Новую Каледонию открыл Джеймс Кук в 1774 году. Она находится в 20 тысячах километрах от Парижа в Тихом океане. Его размер - 18 тысяч квадратных метров, то есть чуть больше половины от территории Крыма.

Почти восемьдесят лет спустя – в 1853 году – Франция объявила острова Новой Каледонии своими владениями с особым статусом. Сегодня там проживают около 270 тысяч человек (это приблизительно как население Житомира).

В 1980-х на острове было неспокойно. Сформировались группы противников и сторонников независимости Новой Каледонии, которые вошли в открытый конфликт. Прокатилась волна народных беспорядков и насилия.

Снизили напряжение соглашения, которые были подписаны в 1988 году. Документом Новой Каледонии был предоставлен переходный статус и право проведения референдума о независимости в ближайшие десять лет.

Через десять лет, в 1998 году было заключено новое соглашение. Документ предполагал последовательную деколонизацию архипелага и проведение голосования о самостоятельности.

Это случилось только через двадцать лет, 4 ноября 2018 года. Жители Новой Каледонии должны были ответить "да" или "нет" на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" В списки избирателей были включены 174 тысяч новокаледонских французов, организовали 270 избирательных участков.

Пейзажи Новой Каледонии схожи с соседними новозеландскими

Почему "за" и "против". Позиции жителей Новой Каледонии

В начале октября институт Harris interactive опубликовал результаты опроса настроений граждан. 66% респондентов выступили против суверенитета Новой Каледонии, 34% - за.

Противники независимости объясняли свой выбор, тем что Новая Каледония нуждается во Франции для обеспечения безопасности, в экономическом плане, в связи с выделением государственных дотаций для поддержания уровня жизни.

Те, кто собирался сказать "да" независимости, обосновали свою позицию признанием идентичности коренного населения Новой Каледонии, формой укрепления совместной жизни, возможностью для архипелага начать новый этап развития.

При 72% опрошенных - и сторонники, и противники независимости - поддержали сам факт проведения референдума.

Позиция Франции и президента Макрона

В Елисейском дворце изначально заявили, что государство остается нейтральным в отношении референдума. Париж не оказывал противодействия в проведении плебисцита. Своей целью французское руководство назвало то, чтобы все прошло мирно.

В результате день голосования прошел спокойно - 56,4% каледонцев проголосовали против независимости архипелага.

Ход голосования в Новой Каледонии. Фото:lefigaro.fr

Президент Эммануэль Макарон результаты голосования прокомментировал так: "Я должен сказать, что для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцив выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего".

Согласно заключенным ранее соглашениям, Новая Каледония имеет право проведения второго референдума в 2020 и третьего – в 2022 году.