В понедельник, 5 ноября, банк ВТБ Украина перестал отправлять платежи. Ранее инсайдеры начали переводить свои средства в другие банки.

Об этом говорится на странице журналиста Александра Дубинского в Фейсбуке.

"Напомню, Гонтарева (экс-глава НБУ - Прим.Ред.) была партнером с первым вице-президентом ВТБ Соловьевым в ICU, а Порошенко продавал группе ВТБ свой банк "Мрія", - отмечается в опубликованном сообщении.

Скриншот: facebook.com/dubinskyi

Как сообщала "Страна", представители российского "Внешэкономбанка" написали письмо Порошенко и Гройсману, обвинив их в нарушении соглашения.

Напомним, что Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: "ВТБ Банка", "Проминвестбанка" и "Сбербанка".