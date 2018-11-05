После завершения матчей 14 тура чемпионата Украины по футболу, в Премьер-Лиге (УПЛ) назвали лучшего игрока недели.

Им признали форварда львовских Карпат Марьяна Шведа, который отметился голом и сделал результативную передачу в выездном матче с Олимпиком и, таким образом, помог львовянам одержать важную победу.Об этом передает официальный Facebook УПЛ.

Фото: facebook.com/fplua/

В голосовании экспертного совета УПЛ Швед всего на один балл обошел капитана донецкого Шахтера Тайсона. Стоит отметить, что для Шведа это уже вторая победа в номинации "лучший игрок тура" в этом сезоне.

Напомним, что в экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Ранее "Страна" сообщала, что матч Манчестер Сити - Шахтер в Лиге чемпионов обслужит Виктор Кашшаи, роковой судья для Украины.