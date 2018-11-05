В больнице Киева скончался мужчина, который сразу после ограбления попал под колеса полицейского авто 31 октября. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Вгороде. Отмечается, что молодой человек в аварии получил серьезные травмы, впал в кому и спустя пять дней умер.

Напомним, в ночь на 31 октября в центре Киева полицейский автомобиль сбил пешехода, который оказался сбегавшим с места преступления грабителем. Полицейские ехали на помощь своим коллегам, которые задержали лже-минера. Авария произошла на бульваре Тараса Шевченко около 03:30 и попала камеры наружного наблюдения.

Видео: facebook.com/ Информатор Киев

На видео запечатлено, как трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара, перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень 25-30 лет, который в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел за забор. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали. По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка.

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