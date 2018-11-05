Рынок надувных шариков переживает серьезный кризис - из-за стремительного роста стоимости гелия цены на обязательный атрибут детского дня рождения выросли вдвое за последние полгода и продолжают подниматься в стоимости: за каждую новую партию легкого газа, благодаря которому шарики и летают, предпринимателям приходится платить все больше. Об этом пишет Ubr.ua.

"Еще в начале года 40-литровый баллон гелия мы покупали за 2,5 тыс. грн. Сейчас поставщики продают его за 8 тыс. И с каждым разом цена все выше. При этом подорожание баллона на 1000 грн увеличивает себестоимость стандартного шарика (26 см) примерно на 2 грн", - сетует Виктор, владелец небольшой киевской компании, специализирующейся на продаже гелиевых шаров.

По его словам, именно гелий занимает в структуре себестоимости шариков львиную долю. Хотя пока бизнес старается сдерживать подорожание "готовой продукции" для конечного клиента - опасается, что люди перестанут брать шары вообще.

В начале года обычный обработанный спецраствором (позволяет летать шарику несколько дней) латексный шарик в Украине продавали в среднем по 15-16 грн за штуку. Сейчас ценники выросли до 25-30 грн.

"Мы будем и дальше поднимать цены. Сейчас как раз закупили новую партию гелия и снова вынуждены пересмотреть стоимость шаров в сторону увеличения. Но конкуренция на рынке не позволяет делать резких шагов - приходится жертвовать рентабельностью", - признались в одесской компании "Mega Шарик".

Почему дорожает

Причины подорожания гелия уходят корнями в эпоху дирижаблей. В начале прошлого века "солнечный газ" стал для многих государств стратегически важным. А США, которые до сегодняшнего дня остаются крупнейшим производителем инертного газа, в 1926 году решением Конгресса даже инициировали создание резервного "гелиевого" фонда и ввели запрет на его экспорт.

Однако спустя 70 лет огромный стратегический запас утратил всякий смысл. А американские власти были подданы серьезной критике: к тому моменту страна накопила около 1 млрд м3 газа и продолжала тратить огромные средства на его добычу и хранение. Чтобы снять нагрузку с бюджета, Конгресс отменил запрет на экспорт и постановил распродать большую часть накопленных запасов в период с 2005 по 2015 год по фиксированной цене. Так началась эра дешевого гелия, которая и приучила жителей планеты к летающим шарикам.

Распродажа планетарного масштаба, обрушивавшая мировые цены, быстро истощила запасы. И в 2013 году США пересмотрели закон: для госкомпаний и резидентов фиксированную цену оставили ($2,99 и $3,86 за м3, соответственно). А нерезидентам начали продавать газ через аукционы. В 2017 году, по данным геологической службы США, средняя цена на торгах выросла до $7,21 м3. Правда, случилось это отнюдь не мгновенно: рыночная стоимость гелия удвоилась за последние 10 лет.

Для Украины ситуацию сильно усугубила остановка летом 2017 года производства газа в Катаре, который обеспечивал четверть мировых поставок. Так, по итогам 2016 года мировое потребление гелия достигло около 160 млн м3. 63% из них покрыли США за счет добычи из природного газа, около 15% было продано из американских хранилищ, 28% произвели в Катаре.

Именно гелий, добытый на Ближнем востоке, заставлял летать шарики на днях рождения украинских детей. Приостановка поставок из Катара вынудила наши компании искать альтернативные каналы импорта.

Фото: ubr.ua

Российский газ в силу известных причин для нас малодоступен. К тому же, извлеченного на заводе в Оренбурге гелия едва хватает на покрытие внутреннего потребления - в 2016-2017 годах, по данным американской геослужбы, здесь произвели суммарно около 6 млн м3. Да и вдобавок ко всему, принадлежащий Газпрому оренбургский завод в мае поставили на капремонт, что привело к дефициту и росту цен на гелий в самой России.

Так что единственным доступным источником для украинских компаний оказалась Польша. Но и ее производственные мощности (да и запасы газа тоже) смехотворны - в минувшем году тут извлекли всего около 2 млн м3 гелия. Высокий спрос и отсутствие конкуренции со стороны Катара и вызвали стремительное подорожание польского гелия в начале 2018 года.

"Сейчас мы завозим гелий из Польши, и каждая новая партия приходит по новой цене. Прямые поставки из России невозможны. При этом около 85% газа в нашей стране закупают именно компании, торгующие шариками", - рассказали в одесской компании "Криопром", поставляющей гелий по всей Украине.

Россия хочет "праздничной монополии"

Разумеется, в мире структура потребления гелия выглядит иначе. Около 20% спроса на газ, по данным корпорации American Helium, формирует медицинская отрасль - его используют в аппаратах МРТ по всему миру. 17% уходит на сварку, 10% расходуют на лабораторные исследования. Кроме того, при помощи гелия обнаруживают микротрещины, что особенно важно для космической и авиационной промышленности, а также используют его в морозильных установках. Только около 8% газа в мире уходит на шарики.

При этом спрос на гелий постоянно растет, прибавляя в год по 2-3%. Не так уж много, но в условиях ограниченных мировых запасов и малых объемов производства это вызывает постоянный рост цен.

Сейчас производство гелия пытается нарастить Россия. В этой стране сосредоточена треть мировых запасов инертного газа. Но пока ей далеко до США, которая добывает около 70% всего гелия на планете. Однако вскоре ситуация должна измениться - в 2021 году Газпром планирует открыть под Благовенщенском мощный комплекс, который будет состоять из Амурского газоперерабатывающего завода и "гелиевого" хаба.

Ожидается, что предприятие будет производить в года порядка 60 млн м3 гелия, что сделает Россию ключевым игроком рынка наравне с США. При этом эксперты не исключают, что в будущем РФ может потеснить всех конкурентов и довести добычу до 180 млн "кубов. Дело в том, что в добываемом из Ковыктинского и Чаяндинского месторождения природном газе содержание гелия достигает 0,5%. Для сравнения, в США рентабельной считается добыча из газа с концентрацией гелия от 0,1%, а в российском Оренбурге его добывают из смеси с 0,055% гелия.

И хотя строительство проекта еще далеко от завершения, уже в марте 2018 года российских газовый монополист похвастался подписанием первых контрактов на поставку гелия в 2021 году. По сообщениям пресс-службы компании, в заключенных договорах был продан почти весь объем годовой добычи.

Сумеет ли Россия добиться монопольного положения на рынке гелия - неясно. Ни США, ни Катар уступать Газпрому не захотят. Так или иначе, в 2021 году мировому рынку предстоит пережить серьезное потрясение, а цены совершенно точно пойдут вниз. Насколько глубоко - будет зависеть от решения "катарского" вопроса. Если ближневосточное государство возобновит поставки, перепроизводство гелия обрушит цены. В противном случае объемы Амурского завода лишь закроют образовавшуюся дыру на рынке, а стоимость легкого газ лишь немного подкорректируется.

Так или иначе, украинцам следует приготовиться к дальнейшему подорожанию шариков. В ближайшие 2 года ожидать стабилизации цен на рынке гелия не приходится.

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