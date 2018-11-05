Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер (США) дебютирует в японском промоушене по смешанным единоборствам Rizin в понедельник, 31 декабря. Его соперником станет 20-летний кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава (Япония).

Теншин Насукава выиграл все свои в кикбоксинге (27) и в ММА (4). Поединок был официально анонсирован в ночь с воскресенья на понедельник, 5 ноября, на пресс-конференции в Токио, передает ESPN.

Поединок пройдет на 37-тысячной Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония). Правила боя пока не утверждены, однако американский боксер днем ранее опубликовал в инстаграме фото в ММА-перчатках Rizin.

Фото: instagram.com/floydmayweather

Ранее вызов Флойду Мейвезеру бросил чемпион мира в UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мэйвезер заявил, что готов подраться и с Хабибом, и с Конором Макгрегором в 2019 году.

Rizin fighting federation (сокр. Rizin или Rizin FF) — японская спортивная организация, занимающаяся промоушеном боёв по смешанным единоборствам. Появилась в самом конце 2015 года после того, как бывший совладелец ныне недействующей организации Pride FC Нобуюки Сакакибара объявил о создании новой организации.

Видео: youtube.com/PaninVit MMA

Как сообщала "Страна", Мейвезер одержал 50-ю победу на профессиональном ринге. Американец одолел чемпиона смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора, который дебютировал в боксе. Тем не менее, за весь бой Макгрегор ни разу не оказывался на настиле. Мейвезер одолел его техническим нокаутом.

Напомним, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира The Ring.