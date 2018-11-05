В среду, 7 ноября, донецкий Шахтер на выезде сыграет в Лиге чемпионов против Манчестер Сити. От исхода этой встречи во многом зависит и судьба второй путевки в 1/8 Лиги чемпионов, и судьба третьего места, дающего право на евровесну в Лиге Европы.

В УЕФА на этот матч назначили венгерскую бригаду арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Ассистировать ему будут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четертым арбитром назначен Питер Береттян, передает Футбол 24.

Напомним, Виктор Кашшаи "отличился" на Евро-2012, когда обслуживал матч сборных Украины и Англии и не засчитал чистый гол Марко Девича в ворота англичан, что оставило нашу команду за бортом турнира.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер одержал победу над Динамо в Украинской премьер-лиге перед матчем с Манчестер Сити.