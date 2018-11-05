Антициклон Zouhir будет сдерживать в Украине дождливые атмосферные фронты, поэтому на этой неделе в Украине ожидается погода без существенных осадков и постепенное снижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха. Она постепенно будет снижаться, градусы будут уменьшаться и в конце недели уже почувствуем в ночные, вечерние и утренние часы на наших носах первые слабые минусы", - пишет Диденко.

По ее прогнозам, с воскресенья, на крайнем востоке (Луганская область), затем на востоке и северо-востоке (Донецкая, Луганская, Харьковская и Сумская области). А на следующей неделе еще и на севере.

В Киеве завтрашний день и ближайшую неделю - без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью в пределах 2-7 градусов тепла, днем ожидается 9-13 градусов тепла, сообщает Диденко. В столице также - тенденция к постепенно снижение температуры воздуха. В конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью будут опускаться до нуля или до небольших минусов.

"Облачная влажная погода со слабым ветром может способствовать ухудшению качества воздуха, потому что вредные примеси и продукты промышленных и автомобильных выбросов, особенно в городах, зависают при такой синоптической ситуации. Профилактика, внимание к прогнозам погоды и к себе, побольше ярких цветов в одежде, яблоки с базара или своего сада - все это поможет рассеять тяжелые ноябрьские тучи", резюмирует Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Киев накрыло туманом, видимость 200 метров.

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