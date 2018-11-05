Сотрудники полиции выполнили все необходимые следственные действия по делу о нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. В результате атаки она получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

Уголовное производство по данному делу передано в СБУ. Об этом сообщает в понедельник, 5 ноября, Департамент коммуникации МВД Украины.

"В пределах полномочий Национальная полиция Украина выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках уголовного производства, открытого по фактом убийства Екатерины Гандзюк. В связи с этим, сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", Найем потребовал создать комиссию по расследованию нападений на активистов.

"За две недели такое решение смогли принять только две фракции - Самопомощь и Батькивщина. Две самые большие парламентские фракции - Блок Петра Порошенко и Народный фронт, контролирующие все (!) силовые и правоохранительные функции в стране проигнорировали создание ТСК", - написал Найем.

Отметим, что участник акции памяти погибшей поругался с Найемом прямо под стенами МВД.