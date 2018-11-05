ВО "Батькивщина" и ее лидер Юлия Тимошенко подают в суд на главу парламентской фракции БПП Артура Герасимова, который обвинил ее в том, что тарифы на газ растут по ее вине. Об этом Тимошенко заявила 5 ноября во время Согласительного совета, после выступления Герасимова, сообщает корреспондент "Страны".

Сегодня спикер Верховной Рады Андрей Парубий проводит заседание согласительного совета парламента. Согласно Регламенту Верховной Рады, заседание согласительного совета проходит каждый понедельник во время работы в пленарном режиме.

В состав согласительного совета входят спикер парламента, его заместители, председатели депутатских фракций и групп, главы комитетов (хотя вместо них могут присутствовать их заместители). Кроме того, на заседание согласительного совета могут приходить депутаты, чтобы обсуждать вопросы и предлагать изменения к проектам повестки дня сессии, расписанию пленарных заседаний и плану работы на неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что попавшая под российские санкции Тимошенко представила процесс смены темников на Банковой.

Также мы писали о том, что Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг.