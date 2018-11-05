Популярная украинская певица Джамала в соцсети продемонстрировала поклонникам свой новый образ. едстала перед поклонниками в новом образе. Артистка вдруг стала блондинкой и к тому же подстригла волосы. Для снимков, которые Джамала опубликовала в на своей странице в Instagram, она позировала в серебристом брючном костюме.

Не заставили себя ждать и комментарии подписчиков певицы. Мнения по поводу ее нового образа разделились - одни поддержали Джамалу-блондинку, а другие считают, что светлые волосы ей не к лицу и даже добавляют ей годов. Некоторые отметили сходство украинки с Шер и Дуа Липой.

Фото: instagram.com/ jamalajaaa

Напомним, в сентябре украинская певица Джамала, которая в этом году стала мамой и вернулась на работу, выпустила новый клип к песне о мечтах, целеустремленности и любви "Крила".

Также мы сообщали, что Джамала, Монатик и Ефросинина вспомнили, за что благодарны своим учителям.