В мировом футболе разгорелся новый масштабный скандал. Ресурс Football Leaks опубликовал ряд документов, раскрывающих планы топ-клубов создать некую Суперлигу вместо Лиги чемпионов, а также материалы о коррупции в ФИФА, в которой оказались замешаны и крупные политики ряда европейских стран.

Правительство Британии оперативно отрегатировало на публикацию компромата и заявило, что выступает категорически против участия английских клубов в новой Суперлиге, передает The Telegraph.

"Правительству об этом ничего не сообщали. Значит, и английская Премьер-лига остается в неведении. Мы будем категорически против этого, учитывая то, что это станет угрозой для культуры спорта в Англии", - заявил источник из правительства.

Напомним, что в числе европейских клубов, которые якобы тайно планируют создать Суперлигу назывались английские Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль и Челси.

Ранее "Страна" сообщала, что Паулу Фонсека объяснил почему Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити и пообещал реванш в ответном матче.