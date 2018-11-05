В Виннице полиция выясняет, кто в ночь на понедельник разбросал на одной из детских площадок тысячи резиновых игрушек. Как сообщает местное издание Вінниця.info, сегодня, 5 ноября, на детской площадке на проспекте Космонавтов местные жители обнаружили огромное количество резиновых утят.

Дворники собирали игрушки с самого утра. Они также позвонили правоохранителям, чтобы выяснить, кто это сделал и безопасны ли игрушки. Некоторые люди собирали игрушки в сумки и уносили домой.

Отмечается, что на проспекте Космонавтов установлены камеры видеонаблюдения. Полиция их проверит, чтобы выяснить кто ночью разбросал игрушки.

Фото: vinnitsa.info

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