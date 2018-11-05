На этой неделе в Киеве синоптики обещают погоду без осадков, утром возможны туманы, со вторника-среды на несколько дней установится солнечная погода, но уже к выходным ночью температура почти приблизится к минусу (температура опустится до 0), что будет ощущаться и ранним утром. "Страна" собрала прогнозы погоды на неделю в Киеве с 5 по 12 ноября от пяти популярных ресурсов.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 5 ноября, в Киеве пасмурно, днем +11...+13. Со вторника синоптики обещают переменную облачность, температура немного снизится до +7...+10 днем, со среды ночью термометры опустятся до 0...+2.

Сайт Sinoptik.ua также обещает пасмурный понедельник и +10 днем, со вторника проглянет солнце, дневная температура опустится на 2 градуса: до +8, ночью +2...+3. На выходных без осадков, днем +6, ночью +2. Суббота - переменная облачность, в воскресенье небо вновь затянут сплошные тучи.

Сайт Gismeteо прогнозирует, что неделя будет солнечной, начиная со вторника. Дневная температура +8...+11, с четверга по субботу ночью она опустится до 0.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает солнце уже с понедельника, днем +11...+12, на выходных до +8, ночью +4...+5. Без осадков.

Сайт Weather.com обещает, что днем термометры покажут +9...+10, в понедельник пасмурно - далее переменная облачность и солнечная погода. На выходных +7...+8, переменная облачность, без осадков.

Напомним, что 5 ноября Киев окутал туман.

Также "Страна" сообщала, какой будет погода в ноябре.