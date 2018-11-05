Полузащитника Ливерпуля Мохамеда Салаха в Египте буквально боготворят. Его фото можно встретить на каждом шагу - в такси, кофейнях, общественном транспорте. Поэтому неудивительно, что ему решили открыть еще и памятник.

Однако сама скульптура вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию у публики.

Статуя появилась на мировом молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе и позиционируется как "символ надежды для египетской молодежи". И эта самая молодежь замысел автора не оценила.

В соцсетях скульптуру высмеяли за то, что Салах изображен похожим на Лепрекона - он маленького роста, с большой головой и тонкими руками и ногами.

Фото скульптуры разместил в своем Twitter пользователь Mohämed møstafä.

Фото: twitter.com/mhmedmostaf13

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на The Best FIFA Football Awards премию им. Пушкаша выиграл Мохаммед Салах.

Также мы рассказывали, что на Рамоса, который травмировал в финале Лиги чемпионов Салаха, подали в суд.