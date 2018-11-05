Нардеп от БПП Мустафа Найем потребовал создания временной следственной комиссии для расследования фактов нападения на активистов в 2017-2018 годах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Почти две недели назад мы с коллегами зарегистрировали в парламенте постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию всех этих фактов", - сообщил в соцсети нардеп и напомнил, что, согласно закону, для создания ВСК нужно представительство всех парламентских фракций и групп.

"За две недели такое решение смогли принять только две фракции - Самопомощь и Батькивщина. Две самые большие парламентские фракции - Блок Петра Порошенко и Народный фронт, контролирующие все (!) силовые и правоохранительные функции в стране проигнорировали создание ТСК", - написал Найем.

Он добавил, что утром 5 ноября вместе с коллегами пойдет на заседание согласительного совета, где будет требовать создания такой комиссии.

"Закон позволяет создать комиссию и без БПП и Народного фронта. Если депутатская фракция или группа не предложила в установленный срок представителей для работы в ВСК, комиссия создается без участия представителей этой депутатской фракции или группы", - напомнил нардеп.

По словам Найема, сейчас все в руках спикера парламента Андрея Парубия.

"Согласно регламенту, вопрос создания ТСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно всего лишь 150 голосов", - подытожил нардеп.

Фото: facebook.com/ Mustafa Nayem

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую злоумышленники облили серной кислотой.

Ранее "Страна" писала о том, что Еврокомиссар по вопросам европейской политики сделал заявление о смерти Екатерины Гандзюк.