В Киеве на Байковом кладбище открыли восстановленный памятник идеологу украинского национализма Николаю Михновскому, автору лозунгов "Украина для украинцев" и "Все люди - твои братья, но москали, ляхи, румыны и жиды - это враги нашего народа".

Ранее устанавливаемый Михновскому памятник исчез с Байкового кладбища в мае 2017 года. В его честь намеревались переименовать бульвар Дружбы народов в Киеве, но в Киевраде не хватило для этого всего одного голоса.

На повторной церемонии открытия памятника писатель Роман Коваль, который являлся ведущим на сцене, заявил, что нацменьшинства "не могут простить Николаю Михновскому его лозунга: "Украина для украинцев". Также писатель Коваль поделился мыслями про "эксплуатацию и господство над Украиной".

Николай Михновский (1873–1924) – украинский националист. Считается одним из основоположников радикализма в Украине. В отличие от большинства деятелей украинского национального движения начала 20 века, которые были довольно умеренными людьми либеральных и социалистических воззрений, Михновский на их фоне был радикалом.

Павел Скоропадский называл его идеи "шовинистическими", а профессор Михаил Грушевский еще позже - "фашистскими".

Видео: facebook.com/eduard.dolinsky

Как сообщала "Страна", в метро Рима двое украинцев-расистов избили мальчика. Им не понравилась индийская внешность попутчика.

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