На видео попал момент вручения детективом НАБУ вызова на допрос экс-нардепу Николаю Мартыненко. Однако тот отказался его брать и бросил на пол. Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщается в микроблоге ЦПК/Шабунин в Twitter.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 листопада 2018 р.

НАБУ должна допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, уточнили в ЦПК.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" - 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" - 6,4 млн евро).

Ранее "Страна" сообщала, что Апелляционный суд отменил решение о возврате САП обвинительного акта по делу Мартыненко.