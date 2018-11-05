В пятницу, 2 ноября, очередной случай школьного насилия (буллинга) произошел в селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области. В местной школе подростки избили 11-летнюю ученицу. После избиения в учебное заведение вызвали врачей, девочку госпитализировали.

Об этом сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Медиков вызвали прямо в школу с заявлением о необходимой помощи для ученицы.

"По прибытию на место было выяснено, со слов пострадавшей девушки, что на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб участков правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу", - рассказали медики.

Подобные случаи в Украине в последнее время не являются редкостью. Наиболее резонансными были факты избиения подростками школьниц в Чернигове и Одессе. В связи с этим Верховная Рада приняла за основу закон, который предусматривает установление штрафов за буллинг (моральное или физическое насилие) в школах.

В Административном кодексе предлагается предусмотреть, что буллинг влечет штраф от 340 до 850 грн (если буллеры моложе 16 лет - штраф будут выплачивать родители). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 1700 до 3400 грн. Если педагог, руководитель или учредитель учреждения образования умалчивали о случаях буллинга - штраф от 850 до 1700 грн.

Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье школьника избили за прическу, как у казака.

Напомним, что в Украине за год поданы сотни тысяч жалоб на буллинг.