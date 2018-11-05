Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отреагировал на информацию о том, как харьковчане устроили самосуд над подозреваемым в воровстве после того, как его отпустили из полиции. На своей странице в соцсети Матиос написал, что законодатель сам ведет общество к судам Линча и прогнозирует, что в будущем они будут происходить все чаще.

"О будущих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными !!!) положениями отдельных архидемократичных процессуальных норм законодатель ведет общество к судам Линча", - написал на своей странице в Facebook Анатолий Матиос.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине появились "каратели", которые устраивают самосуд наркоторговцам.

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