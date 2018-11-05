Смертельное ДТП произошло в Ивано-Франковской области в селе Старые Кровотулы, где легковушка влетела под грузовик. У водителя и пассажира Opel Vectra просто не было шансов остаться в живых. Об этом сообщает пресс-служба обласной полиции.

В сообщении правоохранителей говорится о том, что водитель легковушки ехал в сторону Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Actros.

В результате ДТП на месте погибли водитель легкового автомобиля Opel Vectra и его 20-летний пассажир.

Фото: if.npu.gov.ua

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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