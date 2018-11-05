Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" намерена заключить прямой договор с ООО "Виртуальные технологии и системы" на 21,4 млн грн без проведения открытых торгов, чтобы приобрести информационную систему по оформлению билетов по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.

Об этом стало известно из системы ProZorro, где опубликован проктокол о намерении заключить такой договор.

На это решение отреагировал блогер Александр Барабошко, который считает, что деньги, которые будут потрачены на этот сервис окажутся попросту выброшенными на ветер, а потратить их можно было бы на более полезные вещи.

"В то время как билетные операторы соревнуются за возможность продавать билеты и максимально интегрировать сервис, в то время как есть Приват 24 со своими сервисами кто-то берет и выбрасывает 21 лям гривен.

Я никогда не использую оборот "лучше бы", но здесь скажу.

Лучше бы на этих 21 лямов розетки в поездах поставили!", - возмутился в соцсети блогер.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман прокатился в скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь".

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