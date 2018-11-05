Министерство внутренних дел решило ввести новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра Арсена Авакова.

По его словам, с начала 2019 будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения. В частности, с 1 января вводится в действие механизм компенсации за аренду жилья.

"Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам аренду жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также, при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться", - добавил Аваков.

В районном центре компенсация за аренду составит от 1900 до 2,9 тыс. гривен, а в в областном центре от 2,9 тыс. до 4,3 тыс. гривен.

"Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему будет платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - сообщил министр.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

Фото: facebook.com

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