Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик отправился в Великобританию, где состоится его поединок с британцем Тони Белью. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украинец направился в Англию, где проведет первую защиту своих титулов в поединке против британского боксера.

Усик выложил в соцсеть фото вместе со своей командой перед вылетом из аэропорта. А после этого он опубликовал фото из Цюриха, через который пролебает его путь в Манчестер, где 10 ноября на стадионе Manchester Arena состоится бой.

Фото: facebook.com/Alexanderusyk/

Напомним, на бое между Усиком и Белью ожидается аншлаг, поскольку продано уже 95% билетов.

Также мы сообщали, что накануне 56-го Конгресса WBC Усик отдал Кубок Мохаммеда Али в Зал украинского бокса.