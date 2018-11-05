В сети появились фото внутреннего убранства президентского Boeing 747, который эмир Катара Аль Тани преподнес президенту Турции Эрдогану в знак благодарности за его помощь в конфликте с Саудовской Аравией. Примерная цена подарка - 500 миллионов долларов.

Cам Эрдоган уже подтвердил факт получения подарка.

Фото роскошной обстановки на борту "летающего дворца" появились на ресурсе Colonelcassad.

Как отмечает МК в Турции, изначально рассчитанный на перевозку 467 пассажиров, Boeing 747-8i был переоборудован под заказ семьи Аль Тани в настоящий воздушный дворец. В новой версии лайнер оснащён всем необходимым для комфортного перелёта и проживания 76 VIP-пассажиров. За обслуживание рейсов отвечают 18 членов экипажа.

Согласно опубликованным в сети фотографиям, в воздушном судне есть собственная спальня с роскошной двухместной кроватью, гостиная, комната для переговоров, столовая на 14 персон, несколько залов для совещаний, десять ванных комнат и уборных. В цветовой гамме преобладают голубой и золотой цвета. Для оказания срочной помощи на борту предусмотрен свой полноценный медицинский блок с операционной. На обоих этажах отведено обширное пространство для отдыха.

Фото: colonelcassad

После начала прямого конфликта с саудитами, Катар оказался перед угрозой иностранной интервенции и свержения действующего эмира. Иран и Турция оказали Катару политическую поддержку, а Турция разместила в Катаре войска и обеспечила прорыв торговой блокады, чем фактически спасла Аль Тани.

Эр Рияд возмущался по этому поводу, и даже объявил о планах превратить Катар в остров.

Также мы рассказывали, что опальный Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд.