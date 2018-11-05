Во Франции скончался Ален Шевалье, один из основателей международного концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Он умер в возрасте 87 лет во французском городе Межев еще 1 ноября, но о его смерти сообщили только вчера, в воскресенье.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Соболезнования в связи со смертью Шевалье уже выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Шевалье посвятил свой ум и талант службе политике и индустрии, он стремился своим видением и целеустремленностью сделать Францию лидером в сфере товаров класса люкс", - идет речь в заявлении Елисейского дворца.

Ален Шевалье основал группу компаний LVMH в 1987 году совместно с Анри Ракамье. В настоящее время концерн объединяет 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Kenzo). Годовой оборот группы составил в 2017 году €42,6 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что "креативщиком" Louis Vuitton стал бывший стилист рэпера Канье Уэста.