В Индонезии продолжается расследование причин катастрофы Boeing авиакомпании Lion Air, который рухнул в Яванское море. И уже появились первые выводы и предположения.

Власти считают, что потерпевший крушение лайнер разрушился от сильного удара о поверхность воды. И по мнению экспертов, скорость Boeing в момент крушения могла составлять около тысячи км в час.

Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Elshinta.

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено. Непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой. Проэтому и радиус разброса фрагментов самолета очень большой. Также не была установлена изношенность материалов лайнера", - отметил Соерджанто Таджахоно.

Вчноа, 4 ноября, руководитель управления по предотвращению авиакатастроф Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно скачать с бортового самописца информацию о последних 19 полетах этого лайнера. Говоря о последнем рейсе, он подчеркнул, что запись начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты, взлета, потом самолет взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени (01:31 по Киеву). Спасатели также продолжают поиск речевого самописца, однако сложность заключается в том, что ящик оказался зарытым в морском грунте, толщина которого составляет не менее метра.

Ранее "Страна" сообщала, что Индонезия требует от компании Boeing объяснить причины крушения нового самолета.