В США разразился очередной скандал связанный с персоной президента США. Политический обозреватель CNN Анна Наварро в прямом эфире телеканала заявила, что глава Белого дома является "расистской свиньей".

Об этом сообщает MediaITE.

Анна Наварро резко высказалась в отношении Трампа в ходе обсуждения иммиграционной политики президента США. И она после столь резкого заявления не остановилась и пошла дальше. Наварро также попросила "записать" ее в категорию людей, которые называют президента Трампа расистом.

Напомним, что президента США резко раскритиковали за видеоролик, в котором говорится, что демократы содействуют мигрантам, а те, в свою очередь, совершают тяжелые преступления.

31 октября Трамп разместил на своей странице в Тwitter видеоролик, составленный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется через южную Мексику к границе США.