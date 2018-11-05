Заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут избежать ответственности, если дело по исполнителям нападения уйдет в том виде в суд, в котором находится сейчас.

О юридических тонкостях "Громадському" рассказала адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию, по крайней мере, на сегодня (4 ноября - Прим. Ред.), этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признаков заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.

Защитница пояснила, что в случае отсутствия признаков заказа в производстве полиции по исполнителям будет невозможно привлечь к ответственности и заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства - открытого СБУ.

"Они не могут быть дважды подозреваемыми, или дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз", - отметила она.

По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской и в Генпрокуратуру.

"Если этого не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это значит просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика", - отметила она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Ранее "Страна" сообщала, что посол США требует, чтобы украинские власти наказали убийц Екатерины Гандзюк.