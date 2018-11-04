В воскресенье днем ​​на автостраде А4, которая идет из Украины через Польшу в Германию, у города Бохня в Малопольском воеводстве произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.

Как сообщили в полиции, автокатастрофа произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на возвышенности у Прошувкы, пишет "Польское радио".

Семи раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

72 пассажира украинского автобуса доставлены в школу в городе Прошувкы, где они ждут другой автобус.

На автомагистрали в направлении Катовице затруднено движение. О дорожно-транспортном происшествии было сообщено в прокуратуру.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше пьяный украинец за рулем устроил смертельное ДТП, в котором погибла студентка, а также о том, что в Польше при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали украинские заробитчане.