Активистка Екатерина Гандзюк, которая скончалась сегодня в больнице после того, как несколько почти полгода боролась за жизнь после июльского нападения, где ее облили кислотой, в своем видеообращении рассказывала о нападениях на общественных активистов, где ни одного имени заказчика не было установлено.

Видео было опубликовано на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в соцсети Facebook.

"Всем привет, друзья. Мне не разрешают много говорить, поэтому не буду. Во-первых, ходу поблагодарить вас всех, что я живая. И хочу поблагодарить всех за хорошие слова - они очень мотивируют. И хочу поблагодарить за плохие слова - они на самом деле мотивирую еще больше. Выйти из больницы поскорее. Я выгляжу сейчас плохо, но меня хорошо лечат украинские врачи. И я знаю, что я сейчас выгляжу намного лучше, чем выглядит в Украине правосудие и справедливость. Потому их сегодня не лечит никто", - говорила Гандзюк.

Она рассказала, как за последний год было совершено около сорока нападений на общественных активистов, заказчики ни одного из которых не были названы и наказаны.

Напомним, сегодня, сразу же после новости о смерти Кати Гандзюк, активисты анонсировали акцию протеста у здания МВД с требованиям довести до конца расследование нападения на нее и наказать виновных.