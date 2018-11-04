Иранский генерал ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы возобновления санкций против страны. Как и Трамп, иранская сторона сделала это в стиле сериала "Игра престолов".

В своем Twitter Дональд Трамп опубликовал фото в стиле "Игры престолов" и написал "Санкции идут!" как отсылку к популярной фразе "Зима близко!" из телевизионного сериала.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Трамп имел в виду возобновление санкций, которые отменили после подписания иранского ядерного соглашения в 2015 году.

После угроз Трампа иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию с надписью "Я выстою".

Как сообщалось, 2 ноября Управление по контролю за иностранными активами минфина США обнародовало текст санкций против Ирана, вступление в силу которых оригинально проанонсировал Дональд Трамп.