В сети появилось видео, как молодежь в так называемой "ЛНР" зовут на "выборы" 11 ноября в стиле песни "Skibidi". Ролик опубликован в одном из пабликов в ВКонтакте движения "Мир Луганщине" (это движение поддерживает нынешний "глава республики").

"Правила голосования на выборах 11 ноября. Приди на избирательный участок. Возьми паспорт. Получи два бюллетеня. Сделай выбор. #SkibИди на выборы", - написано в ролике.

"Skibidi" - песня российской рэйв-группы Little Big. Песня выпущена 5 октября 2018 года и уже собрала десятки миллионов просмотров.

После этого стал набирать популярность новый флешмоб Skibidi Challenge, в котором приняли участие десятки тысяч людей. Вот один из примеров:

Ранее "Страна" сообщала, что в конце октября Совбез ООН обсудил Украину и выборы в "ЛДНР".