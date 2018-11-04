В Харькове вора, которого выпустили из райотдела, привязали к дереву скотчем и приложили соответствующую табличку. Об этом пишет паблик "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Подробности инцидента неизвестны.

Ранее "Страна" информировала, как в центре Киева пациента обокрали в машине скорой помощи после приезда в больницу.

Еще мы писали, как в Киеве разбили и обокрали автомобиль прокурора САП по делу "Роттердам+" Яровой.

Известно, что она расследует дело о фактах возможного злоупотребления служебным положением членами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+".