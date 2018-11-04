В Киеве перекрыли улицу Антоновича возле "Оушен плазы" из-за опасного предмета
Сотрудники полиции перекрыли улицу Антоновича от поворота на улицу Тверскую до "Оушен Плаза". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.
Он также сообщает, что все выворачивают на Большую Васильковскую.
По словам прохожих, которые и вызвали полицию, "двое неизвестных что-то прикрепили на улице".
По словам правоохранителей, они нашли нечто похожее на взрывное устройство. Информация проверяется.
Фото: Страна.ua
На месте работают взрывотехники. На подозрительный предмет установили железный купол.
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня вечером у здания МВД собралось около трех сотен активистов и журналистов, требовавших скорейшего и объективного расследования убийства Екатерины Гандзюк.
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