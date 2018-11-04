Сотрудники полиции перекрыли улицу Антоновича от поворота на улицу Тверскую до "Оушен Плаза". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Он также сообщает, что все выворачивают на Большую Васильковскую.

По словам прохожих, которые и вызвали полицию, "двое неизвестных что-то прикрепили на улице".

По словам правоохранителей, они нашли нечто похожее на взрывное устройство. Информация проверяется.

Фото: Страна.ua

На месте работают взрывотехники. На подозрительный предмет установили железный купол.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня вечером у здания МВД собралось около трех сотен активистов и журналистов, требовавших скорейшего и объективного расследования убийства Екатерины Гандзюк.