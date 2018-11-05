Сегодня, 3 ноября, состоялись две игры 15-го тура чемпионата Украины по хоккею - чемпионата Украинской хоккейной лиги, информирует пресс-служба УХЛ.

Поединок "Днепра" с "Ледяными волками" перенесли на 29 декабря.

"Кременчук" - "Донбасс" - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Чердак (Лялька, Коренчук), 13:44; 1:1 Полищук,

16:12; 2:1 Фурса (Цыпнятов, Киселёв), 17:20; 3:1 Хришпенц

(Красильников), 22:49.

"Кременчук": Бояршинов (Гордюшин); Толстушко - Горлушко, Севрюгин

- Бельский, Хришпенц - Боевых, Савицкий; Тютченко - Красильников -

Кривошапкин, Савченко - Гриценко - Ворона, Киселёв - Фурса -

Цыпнятов, Полищук - Муртищев.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Александров, Романенко

- Гончаров, Григорьев - Фирсов, Воронин; Луговой - Кузьмик - Коренчук,

Лялька - Захаров - Костиков, Кирюшенков - Новиков - Денискин, Чердак - Мазур - Мостовой.

В первом матче Белый Барс встретился с МХК Динамо. Игра получилась напряженной, но еще более драматичным был матч в Кременчуге, где Донбасс, забросив шайбу первым, проиграл в итоге.

С неистовым желанием победить на лед вышли обе команды - это было видно по накалу страстей во время поединка, а позже отобразилось и на табло. Дончанам, усилиями Владимира Чердака, удалось открыть счет в матче, сделав неплохую заявку на победный поединок, но потом кременчужане сумели воспользоваться достаточно опрометчивыми ошибками противника и дважды за одну минуту прошить Богдана Дьяченко.

Во второй двадцатиминутке "Донбасс" выровнял свою игру, но реализовать массу опасных моментов и отличиться в воротах Георгия Бояршинова у них так и не получилось. Взамен "горожане" только увеличили разрыв между командами и забросили третью шайбу в ворота действующего чемпиона Украины.

Третий период команды закончили без заброшенных шайб, но по накалу страстей заключительный отрезок встречи не уступал двум предыдущим.

Таким образом, "Кременчук" увеличивает разрыв в турнирной таблице с "Донбассом" до 12 очков и закрепляется на первом месте, а дончане так и остались на третьей строчке с 27 баллами.

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гончаров (Максименко - больш.), 3:51; 0:2 Ромащенко (Олейник, Дегтярев), 8:31; 1:2 Арабов (Таран, Тимченко - больш.), 9:11; 2:2 Бородай, 9:27; 3:2 Арабов (Тименко, Печерских), 10:40.

"Белый Барс": Кучер (Качула); Логач - Буняк, Гребеник - Таран,

Васильев - Грицюк, Гриценко - Собко; Куцевич - Канан -Бородай, Арабов

- Ружников -Тимченко, Дурдыев - Печерских - Лесников, Панов -

Панченко - Ромахин.

МХК "Динамо": Мамедов (Гурко - с 10:40) ; Жовнир - Дегтярёв, Лисин -

Матвиенко, Шматько - Наливайко; Кобиков - Ромащенко - Олейник,

Гончаров - Максименко - Праведный, Сиротенко - Халин - Колядинский, Скребела.

Сходу встречи "динамовцы" начали прессинговать противника и уже спустя четыре минуты это дало свои плоды – харьковчане дважды прошили Кирилла Кучера, завладев, казалось бы, достаточно комфортным преимуществом. Но "Белому Барсу" такие расклады оказались не по душе, и буквально за 3 минуты хозяева встречи не просто совершили камбек, но ещё и вышли вперёд, чем и обеспечили себе победу.

Провальную концовку первого периода "динамовцы" смогли выровнять во второй двадцатиминутке, однако реализовать массу опасных моментов у ворот Кирилла Кучера харьковчанам так и не удалось.

Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий второй – период так же закончился без заброшенных шайб и сохранил счёт 3:2 в пользу белоцерковцев. А "динамовцы", в свою очередь, хоть и создали массу опасных моментов у ворот противника, но результатов это никаких не дало.

Таким образом "Белый Барс" прервал череду поражений, но поменять положение команд в турнирной таблице так и не смог. Харьковский клуб так и остался на четвёртой строчке в таблице с 12 очками, а белоцерковцы закрепились на второй строчке с 11 баллами.

Напомним, что свои следующие матчи МХК "Динамо" и "Белый Барс" сыграют уже 10 и 13 ноября соответственно. 10 ноября в 14:00 харьковчане отправятся в гости к действующему чемпиону Украины, а 13 ноября "Барсы" в Киеве встретятся с "Ледяными Волками".

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