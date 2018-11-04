Посол США в Украине Мари Йованович требует, чтобы украинские власти привлекли к ответственности исполнителей и заказчиков нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, скончавшуюся в больнице в воскресенье.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои соболезнования и глубокое сочувствие семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы снова призываем власти Украины привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, сегодня в больнице скончалась активистка Екатерина Гандзюк. Ее в июле облили кислотой. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

26 сентября Гандзюк записала видеообращение из больницы, в котором поблагодарила тех, кто ее поддерживает и возмутилась отношением к активистам в Украине.