В октябре лучшим вратарем Украинской хоккейной лиги стал игрок "Кременчуга" Никита Гордюшин. Об этом информирует пресс-служба УХЛ.

Лучшим защитником стал Сергей Афанасьев из "Днепра", нападающим - Виталий Лялька из ХК "Донбасс".

Никита Гордюшин, "Кременчуг"

Сергей Афанасьев, "Днепр"

Виталий Лялька, "Донбасс"

Автором самой красивой шайбы стал нападающий "Кременчуга" Даниил Фурса.

Ранее "Страна" рассказывала, что лучшими игроками сентября стали голкипер Олег Петров ("Днепр"), защитник Кирилл Белоусов, и нападающий Тимур Гриценко ("Кременчуг").

Еще мы писали о том, что действующий чемпион УХЛ третий раз в сезоне уступил дебютанту хоккейного первенства.