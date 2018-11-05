В воскресенье, 4 ноября, прошел одиннадцатый эфир шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1. После него на проекте осталось пять пар. Темой выпуска стал карнавал. "Страна" вспоминает, как прошло популярное шоу и кто выбыл в этот раз.

Первыми свой номер показали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Они разыграли сценку из индийского кино в ритме диско. Влад Яма отметил, что пара танцевала с азартом и что ее козырь - мелкая хореография и мелкие движения. Екатерина Кухар сказала, что с возвращением Илоны, после обмена партнерами, глаза и танцы Ласточкина засияли и он явно один из претендентов на суперфинал. Оценка судей - 27 баллов.

Следующими были Мишель Андраде и Женя Кот, который вернулся после того, как на две недели попал в больницу с воспалением легких. Они выбрали танец в декорациях купальской ночи. Судьи отметили, что Мишель больше не тень Кота. При этом Влад Яма сказал, что постановка могла быть и боле сложной. Оценки судей - 24 балла.

Иракли Макацария и Яна Заец станцевали жаркое фламенко. После их выступления Влад Яма сказал, что в этом сезоне пары танцуют лучше, чем в прошлом. А Екатерина Кухар добавила, что это было лучшее фламенко от непрофессионального танцора, которое она когда-либо видела. Особенно ее впечатлило то, что в конце Иракли снял рубашку и оголил торс. Оценка судей - 30 баллов.

Леся Никитюк и Макс Ежов станцевали сальсу в ритмах бразильского карнавала, которая показалась Екатерине Кухар слишком фривольной. Оценки судей - 23 балла.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская на этой неделе поработали над румбой. Екатерина появилась на сцене в образе гейши в вихре снежных лепестков. А танцующий боксер Денис Беринчик в наряде сурового японского самурая. Дима Монатик после выступления сказал, что номер был очень красивый, но эта пара может танцевать лучше. Екатерина Кухар пожурила танцоров за немузыкальные шаги, Влад Яма также сказал, что с ритмом на паркете были проблемы. Оценка судей - 21 балл.

Павел Вишняков вновь разыгрывал сцены ревности по отношению к Юлии Сахневич. На паркете они станцевали фьюжн в духе венецианского карнавала. Дима Монатик назвал номер изысканным. Екатерина Кухар отметила невероятный финал, насквозь пронизанный сексуальной энергетикой и подарила паре книгу "50 оттенков серого". Влад Яма похвалил постановку за сложность. Оценки судей - 29 баллов. При этом после танца оказалось, что Юлия Сахневич травмировала спину.

После танцев на сцену вышла Джамала, которая исполнила песню из нового альбома.

После голосования под угрозой вылета оказались пары с Денисом Беринчиком и Игорем Ласточкиным. Они еще раз станцевали и судьи отметили, что во второй раз их номера были лучше, но все-таки борьбу продолжит Игорь Ласточкин, а Денис Беринчик, который уже один раз покидал "Танцы", выбыл во второй раз. В этот раз окончательно.

На прощанье Екатерина Белявская и Денис Беринчик сказали, что кайфовали на этом проекте и пожелали, чтобы победил сильнейший.