В сети появилось видео, на котором российский внедорожник ВАЗ-2121"Нива" движется благодаря собачьей упряжке.

Опубликованный на YouTube ролик сняли с проезжавшей мимо машины. По видео сложно определить, где именно и зачем был поставлен "эксперимент" с собачьей тягой, однако видно, что 12 собак успешно справились с автомобилем, вес которого достигает веса в полторы тонны.

Пользователи соцсетей шутят, что таким образом в России борются с ростом цен на бензин.

Ранее "Страна" опубликовано видео, как трое маленьких китайцев спасли свою собаку от удава.

Еще мы писали, как в США гигантская рептилия растерзала женщину, которая пыталась защитить свою собаку.