Когда не страшен рост цен на бензин. Опубликовано видео, как дюжина собак бодро тащит старый внедорожник
В сети появилось видео, на котором российский внедорожник ВАЗ-2121"Нива" движется благодаря собачьей упряжке.
Опубликованный на YouTube ролик сняли с проезжавшей мимо машины. По видео сложно определить, где именно и зачем был поставлен "эксперимент" с собачьей тягой, однако видно, что 12 собак успешно справились с автомобилем, вес которого достигает веса в полторы тонны.
Пользователи соцсетей шутят, что таким образом в России борются с ростом цен на бензин.
Ранее "Страна" опубликовано видео, как трое маленьких китайцев спасли свою собаку от удава.
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