В селе Старые Кровотули Тисменицкого района Ивано-Франковской области сегодня, 4 ноября, произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Около 6 часов утра в селе Старые Кровотулы 24-летний житель района совершил аварию. "Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Проводится следствие.

Напомним, в Киеве на Шулявском мосту случилось тройное ДТП, в котором автомобиль завис над мостом.

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