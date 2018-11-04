Следствие ожидает от задержанных по делу о нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерины Гандзюк дополнительных показаний о заказчиках преступления в связи с гибелью активистки. Об этом заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Сегодня в ожоговом отделении больницы Киева умерла Екатерина Гандзюк. Окончательный вывод о причинах смерти будем иметь после проведения судебно-медицинской экспертизы. Впрочем очевидно: смерть Екатерины - это следствие дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля этого года в Херсоне… В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли", - написал Князев.

Он напомнил, что по данному факту полиция задержала пятерых соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель.

"Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила", - подчеркнул С.Князев.

В то же время, напомнил он, по инициативе Генеральной прокуратуры, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство и работает над установлением заказчика этого нападения.

"Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - заверил Князев.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, что в эти минуты у здания МВД проходит акция протеста с требованием объективного расследования убийства Екатерины Гандзюк.