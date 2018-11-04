В поединке 11-го тура Серии А "Ювентус" уверенно победил "Кальяри" (3:1) и набрал 31 очко, твердо лидируя в чемпионате Италии.

Туринцы одержали 10 побед и один раз сыграли вничью. Этот показатель стал лучшим стартом в истории клуба.

Ранее лучшим результатом туринского клуба после 11 туров были 30 баллов, набранные в сезоне-2005/06. Подопечные Аллегри на данный момент оторвались от миланского "Интера" и "Наполи" на 6 очков.

Перед матчем против "Кальяри" президент "Ювентуса" Андреа Аньелли вручил португальскому нападающему команды Криштиану Роналду памятную футболку с цифрой "400".

Две недели назад после гола в ворота "Дженоа" форвард стал первым футболистом в истории, забившим 400 мячей в пяти ведущих чемпионатах Европы (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

Фото: twitter.com/juventusfc

Ранее "Страна" рассказывала, как фаны Ювентуса спели Моуринью про сукиного сына, а он в ответ показал им три пальца.

Еще мы писали, как Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" всего на 8 минуте игры.