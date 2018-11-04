Жители Тернополя перекрыли дорогу в центре города из-за высоких цен на проезд
Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.
Об этом сообщает "Сегодня".
Изначально они провели акцию протеста на Театральной площади, в которой, по предварительным оценкам приняли участие, около тысячи человек. После этого люди отправились на пешеходные переходы.
Так, с 14:00 они непрерывно двигаются по переходам на улицах Замковая, Пирогова, а также центральной улице Русской.
Движение в центре города парализовано. Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.
По данным организаторов акции протеста, она продолжится завтра под стенами городского совета.
Фото: provse.te.ua/Facebook
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