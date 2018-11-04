В эти минуты под зданием министерства внутренних дел собрались несколько сотен активистов. Они требуют объективного расследования убийства Екатерины Гандзюк, которая скончалась сегодня днем в больнице.

Как сообщил корреспондент "Страны", под МВД сейчас находятся около трех сотен человек, четверть из которых - журналисты. Они выложили из свечей слова "Її вбили".

"Мы не можем просто ожидать. Мы должны требовать расследования", - выкрикнул кто-то из толпы.

Некий "гражданин Украины Костя" говорит, что нет смысла просто тут стоять, а надо требовать ответов от МВД и СБУ. Ему активисты отвечают, что такие замечания неуместны и сюда пришли просто помянуть Гандзюк

Фото: Страна.ua

Отмечается, что возле здания достаточно много членов нацкорпуса "Азов".

Полиция пыталась запретить ставить лампадки, считая это нарушением благоустройства, но в итоге отступилась.

Напомним, сегодня в больнице скончалась активистка Екатерина Гандзюк, которая была облита кислотой еще в июле.

У правоохранителей есть несколько задержанных, все они находятся под стражей.