Предварительные результаты референдума о независимости французской заморской территории Новой Каледонии показывают, что большинство избирателей решили остаться частью Франции.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на местные СМИ, после подсчета 90% голосов 56,8% избирателей отвергли независимость Новой Каледонии.

Явка на референдуме была очень высокой и составила 81%. Для сравнения, на последних местных выборах в 2014 году на участки пришли 58,1% от тех, кто имеет право голоса.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года считается административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейским соглашениям, подписанным в этом же году после насильственной кампании со стороны сепаратистов из коренного населения, к 2018 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о статусе территории.

Ранее сообщалось, что Франция выступила против проведения выборов в "ЛДНР".