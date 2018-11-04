С начала суток 4 ноября боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

Об сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Подразделения обороняющихся устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам. В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения", - говорится в сводке.

В информации отмечается, что боевики вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сводке.

Так, уточняют в штабе ООС, вблизи Хутора Свободный боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил члены незаконных вооруженных формирований применили еще около пяти населенных пунктов.

Напомним, в субботу на Донбассе ранили украинского военного.