В понедельник, 5 ноября, погода в Украине все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных. В понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.

Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.

Фото: facebook.com

"Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов, – пишет синоптик.

В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.

Ранее сообщалось, что ночью, 4 ноября, украинцам обещают заморозки до -1 градуса.