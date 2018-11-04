Гренада в воскресенье стала уже девятой страной мира, которая отозвала признание независимости Косово. Об этом сообщает Tanjug.

"Во время встречи гренадского и сербского министров иностранных дел в воскресенье Гренада официально отозвала свое признание Косово независимым государством. И стала девятой страной мира, которая это сделала", - говорится в сообщении.

Ранее признание независимости Косово отзывали Доминиканская Республика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото.

Напомним, что Косово, бывшая сербская автономная провинция, провозгласила в одностороннем порядке независимость в 2008 году, которую признали большинство стран запада.

Ранее "Страна" информировала, что Европарламент проголосовал за отмену визового режима для Косово.